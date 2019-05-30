14 akademisyen sanatçının 90 eseri

BUGÜN NELER OLDU

baskı resim sanatçısı ve akademisyenlerden oluşan 14 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 90 eserden oluşan "Türkiye Resim ve Baskı Resim Sanatçıları Sergisi" Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılacak. Bugün, saat 09.00'da, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilecek. Marmara Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Arel Üniversitesi ve Osman Gazi Üniversitesi'nden sanatçı-akademisyenlerden oluşan 14 sanatçının yağlıboya, akrilik, baskı resimler, metal gravür, serigrafi, monotip yüksek baskı teknikleri kullanılarak hazırladığı eserler sergilenecek. 15 Haziran 2019 tarihine kadar ziyarete açık olacak olan sergide, Ahmet Doksanoğlu, Ayşegül Kaplan, Burcu Günay, Buse Kızılırmak, Cem Kara, Deniz Dalman, Doğan Akbulut, Düriye Kozlu, Ecehan Toprak, Elçin Ünal, Müjde Ayan, Özkan Işık, Süleyman Özderin ve Yıldız Doyran'nın eserleri yer alacak.