9 günde tam 2.5 milyon TL

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TARIHINDE ilk kez Süper Lig'de yer alma şansına yaklaşan Hatayspor için başlatılan destek kampanyasında 9 günde 2 milyon 560 bin lira toplandı. Hatay Valiliği tarafından takıma destek amacıyla 20 Mayıs'ta başlatılan maddi destek çağrısı sonrası kentten çeşitli kişilerce bağışta bulunuldu.Kampanyaya destek vermek isteyenlerin, Hatayspor Kulübü Derneğinin QNB Finansbank Antakya Çarşı Şubesi'ndeki hesaba bağışta bulunabilecek.