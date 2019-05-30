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9 günde tam 2.5 milyon TL

Giriş Tarihi: 30.5.2019
9 günde tam 2.5 milyon TL
TARIHINDE ilk kez Süper Lig'de yer alma şansına yaklaşan Hatayspor için başlatılan destek kampanyasında 9 günde 2 milyon 560 bin lira toplandı. Hatay Valiliği tarafından takıma destek amacıyla 20 Mayıs'ta başlatılan maddi destek çağrısı sonrası kentten çeşitli kişilerce bağışta bulunuldu. Şu ana kadar 470 kişinin bağışla destekte bulunduğu kampanya kapsamında 9 günde 2 milyon 560 bin lira toplandı. Kampanyaya destek vermek isteyenlerin, Hatayspor Kulübü Derneğinin QNB Finansbank Antakya Çarşı Şubesi'ndeki hesaba bağışta bulunabilecek.
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