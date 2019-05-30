Adana’da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında ekipler, adreslerini tespit ettikleri şüphelilerin evlerine sabah saatlerinde baskın düzenledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün de destek verdiği operasyonda ekipler, şüphelilerin evlerinde narkotik köpeğiyle arama yaptı. Gözaltına alınan biri kadın 5 şüpheli Adana Adli Tıp Birimi'ne getirildi. Burada güvenlik güçleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.