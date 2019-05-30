Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Dostluk ve Barış Rallisi Mersin’de

Dostluk ve Barış Rallisi ’de

“Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi”ne katılan pilotlar, Zeugma Müzesi’ni gezip KKTC’de bitecek yarış için ’e vardılar

Giriş Tarihi: 30.5.2019
Dostluk ve Barış Rallisi Mersin’de
DÜNYANIN en tanınmış otomobil rallilerinden olan ve Türkiye etabının startı İstanbul Sultanahmet'te verilen "Europa-Orient / Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi"ne katılanlar, Gaziantep'teki gezilerini tamamladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Gaziantep turuna başlayan pilotlar, Almacı Pazarı, Hamam Müzesi ve Zeugma Müzesi'ni gezdi. Pilotlar, daha sonra araçlarıyla gruplar halinde Mersin'e hareket etti. "EUROPA-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi"ne katılan ekipler, dün Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Ören Yeri'nden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından Gaziantep'e uğurlanmıştı. Rallinin finali, 1 Haziran'da KKTC'de gerçekleştirilecek. Rallide ekipler, değeri 1100 Euro'yu geçmeyen araçlarıyla 10 bin kilometre yol katedecek. Tüm ralli GPS üzerinden internet ortamında da takip edilebilecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dostluk ve Barış Rallisi Mersin’de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN