Erdemli UTİYO’da mezun töreni

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Üniversitesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu (UTİYO), 110 mezununu Erdemli Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle uğurladı. Törene Mersin Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Cemile Çelik, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve yakınları katıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar, Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu'nun kuruluşundan itibaren her geçen yıl eğitim öğretim kalitesini daha da artırdığını belirterek, "Yüksekokulumuzdaki her iki bölümümüz de ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda, sektörel anlamda üretime katkı sağlayacak nitelikli bireyler yetiştirmek için eğitim öğretimini başarıyla sürdürüyor" dedi.