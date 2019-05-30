Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Erdemli UTİYO’da mezun töreni

Erdemli UTİYO’da mezun töreni

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2019
Erdemli UTİYO’da mezun töreni
MERSİN Üniversitesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu (UTİYO), 110 mezununu Erdemli Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle uğurladı. Törene Mersin Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Cemile Çelik, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve yakınları katıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar, Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu'nun kuruluşundan itibaren her geçen yıl eğitim öğretim kalitesini daha da artırdığını belirterek, "Yüksekokulumuzdaki her iki bölümümüz de ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda, sektörel anlamda üretime katkı sağlayacak nitelikli bireyler yetiştirmek için eğitim öğretimini başarıyla sürdürüyor" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Erdemli UTİYO’da mezun töreni
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN