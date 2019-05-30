Melih ABİ: Çöp döken aracın plakası ne olmuş acaba

BUGÜN NELER OLDU

Hipodromun arkasındaki alanı moloz ve çöplerle doldurdular.Plakasını kapatıp gelenler tarafından Hipodrom arkası çöplüğe çevrildi.Plakasız araç kullanmak suç.Elbet hesap soran biri çıkar.İkincisi de Seyhan Belediyesi sürekli burayı temizliyor ama ahlaksızlar yine çöplerini buraya döküyor.Beyinsizler halkın sağlığıyla oynuyor.Sarıhamzalı sanayinin girişi kapatılmalı.Burayı çöplükten kurtarmak için bu şart, Sorumsuz insanlara dur demek lazım.Seçkin Cem Gergin engelli bir okurumuz.Akülü aracı var ama şehir içinde gezemiyor ki.Sebep engelli rampalarına park eden sürücüler."Yeşilyol'da Orman işletmesi civarında bulunan evime gidip gelirken kaldırımlardaki rampaların önüne ya da üzerine araç park edildiği için mağdur oluyorum.Sıkıntımı daha önceleri de dile getirdim.Hem de defalarca...Dün yine araçların rampaların üzerine durması veya önünü kapatması ile sıkıntılı bir gün geçirdim.Akülü aracımla eve giderken karşılaştığım güçlükleri anlatmakla olmaz" diyor.Tekerlekli sandalye veya akülü araç kullanan engellileri mağdur ettiniz.Bu ne aymazlık kardeşim.Trafik polisleri de görevini yapsın.Bu rampalara park eden araçlara ağır para cezalara kesmeli.Kesmeli ki akılları başlarına gelsin.