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Minikler anneleriyle oynayıp eğlendi

Giriş Tarihi: 30.5.2019
Minikler anneleriyle oynayıp eğlendi
OSMANİYE'NİN merkeze bağlı Dereobası Köyü Şehit Ahmet Şahin İlkokulu'nda "Okul dışarıda" etkinliği düzenlendi. Dereobası Köyündeki okul öncesi minik öğrenciler etkinlik kapsamında resim sergisi açtılar, anneleri ve öğretmenleri ile birlikte oyunlar oynayıp eğlendiler. Dereobası Köyü, Şehit Ahmet Şahin İlkokulu Müdürü Zekeriya Ergenekon, toplam 178 öğrencili okulda, 20 ana sınıfı öğrencinin bulunduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce, 28 Mayıs gününün "dünya oyun oynama günü" olarak benimsenmesi ile okul öncesi eğitim kurumlarında "Oyun her zaman her yerde ve herkese" teması kapsamında etkinlikler gerçekleşti. Ana sınıfı Öğretmeni Ayşegül Akaya, "Okulumuzdaki ana sınıfı öğrencilerimizin yıl içerisindeki resimlerini okul bahçesinde sergiledik. Velilerle birlikte kaynaşma ve çocuklarımıza geleneksel oyunlarımızı birlikte oynama etkinliği yapıyoruz" dedi.
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Minikler anneleriyle oynayıp eğlendi
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