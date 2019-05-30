Osmanlı Belgeleri Işığında Kıbrıs sergisi açıldı

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Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı işbirliği ile düzenlenen "Osmanlı Belgeleri Işığında Kıbrıs" temalı sergi, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından açıldı. Büyük Kütüphane Sergi Salonu'nda yer alan ve Osmanlı idaresinde Kıbrıs adası ile ilgili çeşitli konulardaki 100 belgeyi içeren serginin açılışına, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Başmüşavir Kadir Akçeşme, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel, Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı ve Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Savaşan ile rektör yardımcıları, akademisyenler ve misafirler katıldı. Serginin açılışında Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı ve Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, bir konuşma yaparak Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi'nin kuruluş amacı ve öneminden bahsetti.