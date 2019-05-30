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Su ürünlerinde kadın olmak

Giriş Tarihi: 30.5.2019
Su ürünlerinde kadın olmak
ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi tarafından "Su Ürünlerinde Kadın" konulu panel düzenledi. Akif Kansu toplantı salonda gerçekleştirilen panele Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Tükel, Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Eroldoğan, Kadın Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Oya Işık, akademisyenler ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nden Raife Melda Akgündüz yaptı. Akgündüz çalışma hayatında kadın elinin değdiği her alanda kadınların başarısını gördüklerini ifade ederek, "Bugün burada da su ürünleri sektöründe çalışan kadınlarımızın kendi ağızlarından çalışma hayatında yaşadıkları sorunları, zorlukları, verdikleri mücadeleyi, elde ettikleri başarıları hep birlikte öğreneceğiz." dedi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Tükel de, kadınların her yerde olduklarına dikkat çekerek toplumların gelişmesinde kadının hak ettiği statüye gelmesinde geleneksel verilen rol modellerin etkili olduğunu söyledi.
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Su ürünlerinde kadın olmak
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