Süper Lig tangosu

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üyük gün geldi çattı. Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig
'e yükselecek son takım bugün belli olacak. Büyük heyecana sahne olan yarı final rövanş maçlarının ardından Hatayspor
ile Gazişehir Gaziantep İstanbul
'da bugün son tangoya çıkacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
'nda saat 21:45'te başlayacak mücadeleyi Cüneyt Çakır
yönetecek.
ORTAK GÖRÜŞTE BİRLEŞTİLER
Hazırlıklarını tamamlayan her Hatay
ve Gaziantep,
taraftarına yıllardır özlemini çektiği Süper Lig
'in kapısını açmanın hesaplarını yapıyor. Futbolcularına son taktiklerini veren teknik direktörler İlhan Palut ve Mehmet Altıparmak, "Finalde iki komşu kentin takımı karşılaşacak. Kazanmak için çıkacağız ancak gerçek kazanan kardeşlik olacak dostluk olacak"
ortak görüşünde birleşti.
PALUT: BU İŞİ BAŞARACAĞIZ
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atayspor'da teknik direktör İlhan Palut, Hatay'a şampiyonluğu getirmek istediklerini söyledi. Palut, "Artık bir sezon finali. Şehirdeki sinerjiyi, isteği, enerjiyi siz de görüyorsunuz zaten, yaşıyorsunuz. Biz de bunun karşılığını verebilme adına son finalde gücümüzü koyacağız, mücadelemizi vereceğiz kendi futbol felsefemizi ortaya koyup inşallah bu şehre şampiyonluğu getirmeye çalışacağız"
dedi.
HATAYSPOR İLK KEZ YAŞIYOR
Daha önce 1993-1994 sezonunda playoff oynayan ve Adana Demirspor'a 1-0 yenilen Hatayspor, 25 yıl sonra bu karşılaşmanın rövanşını aldı. İlk kez play-off finalinde mücadele edecek Hatayspor ilk kez Süper Lig'e yükselmek için Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak.
2011-2012'de TFF 3. Lig'den 2. Lig'e yükselen, geçen yıl da Spor Toto 1. Lig vizesi alan Hatayspor, Süper Lig
'e çok yaklaştı.
GAZİŞEHİR GAZİANTEP'İN 3. FİNALİ
Play-off'ta 4. kez mücadele eden Gazişehir Gaziantep, ilk olarak 1999- 2000'de yer aldığı organizasyonda Çaykur Rizespor'u geçemedi. 2010- 2011'de ve geçen sezon play-off finaline kadar yükselen Gaziantep temsilcisi, Orduspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yenilerek Süper Lig vizesi alamadı. Altıparmak, geçen sezon Erzurum'un ardından bu sezon da Gazişehir Gaziantep'le aynı başarıyı yakalamak için uğraşacak.
ALTIPARMAK: HEDEFE DOĞRU KİLİTLENDİK
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azişehir Gaziantep'te ise teknik direktör Mehmet Altıparmak görevde bulunduğu süre içerisinde hedefleri teker teker hayata geçirmeye çalıştığını vurguladı. Altıparmak, "Şu anki hedef ise muhakkak finali kazanmak. Osmanlıspor maçından sonra hiç ara vermeden Hatayspor maçının hazırlıklarına başladık. Biliyoruz kolay olmayacak. Ama biz hedefe kilitlendik. Rakibin gücü, yapısı ne olursa olsun İstanbul'daki maçtan galibiyetle çıkıp şampiyonluk kupasıyla sevinmek istiyoruz"
dedi.
Levent TÜZEMEN
MUTFAĞIN İKİ KRALI LEZZET DÜELLOSUNDA
GAZIANTEP'I de, Hatay'ı şehir olarak çok severim. İki kentin orta yönü "Gastronominin merkezi"
olmalarıdır. İki takımdan hangisi Süper Lig
'e çıkarsa çıksın, bu şehirlere gidecek konuk taraftarlar damak zevkinin en güzelini yaşayacaklardır. Ayrıca iki kent de yeme-içme rekabetinin yanısıra futbola da değer katar.
Eğer bu iki kent mutfakta finale kalsaydı izleyenler düellonun bitmesini istemezlerdi. Gazişehir
ile Hatayspor
'u dev final öncesi kadro kalitesi olarak masaya yatırdığımızda ben Hatay'ın daha ağır bastığını söyleyebilirim. Çünkü Hatayspor
kupada çeyrek finale kadar yükseldi ve hem Başakşehir
'i hem de Galatasaray
'ı evinde farklı skorlarla yendi. Gazişehir
ve Hatay
'ın hücum futbolunu sevdiğini düşünürsek mükemmel bir final izleyeceğiz. Hak eden kazansın...