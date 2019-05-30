Süper Lig tangosu

BUGÜN NELER OLDU

üyük gün geldi çattı. Spor Toto 1. Lig'den'e yükselecek son takım bugün belli olacak. Büyük heyecana sahne olan yarı final rövanş maçlarının ardındanile'da bugün son tangoya çıkacak.'nda saat 21:45'te başlayacak mücadeleyiyönetecek.Hazırlıklarını tamamlayan hervetaraftarına yıllardır özlemini çektiği'in kapısını açmanın hesaplarını yapıyor. Futbolcularına son taktiklerini veren teknik direktörler İlhan Palut ve Mehmet Altıparmak,ortak görüşünde birleşti.atayspor'da teknik direktör İlhan Palut, Hatay'a şampiyonluğu getirmek istediklerini söyledi. Palut,dedi.Daha önce 1993-1994 sezonunda playoff oynayan ve Adana Demirspor'a 1-0 yenilen Hatayspor, 25 yıl sonra bu karşılaşmanın rövanşını aldı.2011-2012'de TFF 3. Lig'den 2. Lig'e yükselen, geçen yıl da Spor Toto 1. Lig vizesi alan'e çok yaklaştı.Play-off'ta 4. kez mücadele eden Gazişehir Gaziantep, ilk olarak 1999- 2000'de yer aldığı organizasyonda Çaykur Rizespor'u geçemedi. 2010- 2011'de ve geçen sezon play-off finaline kadar yükselen Gaziantep temsilcisi, Orduspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yenilerek Süper Lig vizesi alamadı. Altıparmak, geçen sezon Erzurum'un ardından bu sezon da Gazişehir Gaziantep'le aynı başarıyı yakalamak için uğraşacak.azişehir Gaziantep'te ise teknik direktör Mehmet Altıparmak görevde bulunduğu süre içerisinde hedefleri teker teker hayata geçirmeye çalıştığını vurguladı. Altıparmak,dedi.GAZIANTEP'I de, Hatay'ı şehir olarak çok severim. İki kentin orta yönüolmalarıdır. İki takımdan hangisi'e çıkarsa çıksın, bu şehirlere gidecek konuk taraftarlar damak zevkinin en güzelini yaşayacaklardır.Eğer bu iki kent mutfakta finale kalsaydı izleyenler düellonun bitmesini istemezlerdi.ile'u dev final öncesi kadro kalitesi olarak masaya yatırdığımızda ben Hatay'ın daha ağır bastığını söyleyebilirim. Çünkükupada çeyrek finale kadar yükseldi ve hem'i hem de'ı evinde farklı skorlarla yendi.ve'ın hücum futbolunu sevdiğini düşünürsek mükemmel bir final izleyeceğiz. Hak eden kazansın...