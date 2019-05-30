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Tarsus Ticaret Borsası üyeleriyle iftarda buluştu

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2019
Tarsus Ticaret Borsası üyeleriyle iftarda buluştu
MERSİN'İN Tarsus ilçesi Ticaret Borsası Meclisi üyeleri iftar sofrasında bir araya geldi. Borsa bahçesinde düzenlenen iftar programı Kuran'ı Kerim tilavetiyle birlikte başladı. Ezan okunmasının ardından oruçlarını açan üyeler, kentteki ticaretin artması ve ekonomin kalkınması hakkında sohbet edildi. Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya, "Her zaman söylediğimiz gibi, sevdamız da derdimiz de her zaman Tarsus olmuştur. Kentin sorunlarına çözüm ararken kocaman bir aile olmanın gücünü kullanıyoruz. Tarsus için hedeflerimizi büyük. Üretime, istihdama, kalkınmaya yönelik projelerimiz hayata geçirildiğinde bu kenttin ekonomisinin canlanacağına yürekten inanıyorum" dedi.
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Tarsus Ticaret Borsası üyeleriyle iftarda buluştu
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