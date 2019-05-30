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Türk Kızılayı’ndan Taşköprü’de iftar

Giriş Tarihi: 30.5.2019
Türk Kızılayı’ndan Taşköprü’de iftar
ADANA'DA Türk Kızılayı'nca tarihi Taşköprü'de kent protokolü ve vatandaşlara iftar düzenlendi. Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, burada yaptığı konuşmada, Türk Kızılayı'nın ramazan aylarında öncelikle gıda desteği olmak üzere nakdi yardımlar ve zekatları ihtiyaç sahibine ulaştırdığını söyledi. Türkiye'de ve dünyanın 38 ülkesinde gönül köprüleri kurmaya devam ettiklerini belirten Kınık, destek olanlara teşekkür etti. Daha sonra kent protokolü ve vatandaşlar, okunan ezanla birlikte orucunu açtı. İftar programına Adana Valisi Mahmut Demirtaş da katıldı.
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Türk Kızılayı’ndan Taşköprü’de iftar
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