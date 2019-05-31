Avukatlar, istismardan korunma yollarını anlattı

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Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi, çocuklara cinsel istismardan korunma yollarını ve haklarını, 'Sihirli Küre' adlı tiyatro oyunu ile anlattı. Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) rejisörü Melih Öztürk'ün yazdığı ve yönettiği, dekor ve kostüm tasarımını Gülden Sayıl'ın üstlendiği Sihirli Küre adlı çocuk oyunu Mersin Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Oyunda Mersin Barosu'na kayıtlı avukatlar Ayşemsu Kaya, Burak Arkalı, Ahmet Paket, Kamil Ekinci, Ezgi Çakır, Tülay Sevgi Can, İlayda Kaya, Nazikeda Kaya, Elif Kurt, Funda Üvek, Derya Korkmaz, Arife Tekeli, Musa Karabacak, Zehra Çoban, Nida Sevinmiş, Ayşe Elvan Bilgin ve Zeynep Can rol aldı. Avukatlar, oyunu ilgiyle izleyen çocuklara karşılaşabilecekleri olumsuz olaylar karşısında ne yapacaklarını eğitici ve öğretici mesajlarla aktardı.