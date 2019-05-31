Ceza yerine eğitim verdiler

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Adanaİl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi, İçişleri Bakanlığı tarafından "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla 2019'un "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla kent genelindeki denetimlerini arttırdı. Trafik polisleri, kent merkezindeki Atatürk, Ziyapaşa, Özler ve Kozan caddeleri ile Nuri Sabuncu, Gazipaşa, Bülent Angın, Kenan Evren, Turgut Özal ve Süleyman Demirel bulvarlarında sürücü ve yayalara bilgilendirme eğitimi verdi. Nuri Sabuncu Bulvarı Valilik binası yakınlarında uygulamaya katılan polisler, yayaların geçişine öncelik vermediği belirlenen sürücüleri durdurup ceza yazma yerine uyarıda bulundu. Yayalara yol veren sürücülere polisler teşekkür etti. Uygulama sırasında polis tarafından yayalara öncelik vermediği gerekçesiyle durdurularak aracından indirilen sürücü, empati kurması için yaya geçidinden yürütüldü.