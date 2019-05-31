Huzurevi sakinlerine moral gecesi düzenlendi

BUGÜN NELER OLDU

Adana'dailkokul öğrencileri "Sevgi Engel Tanımaz-(Biz Birlikte Çok Güzeliz)" etkinliğiyle Seyhan Huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek onlara moral verdi. Merkez Seyhan ilçesindeki İsmail Hazar İlkokulu ev sahipliğinde "Sevgi Engel Tanımaz" etkinliği düzenlendi. Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde öğretmen, öğrenci ve velilerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Suhar Duru Dans Akademisi özel çocukları ile Mimar Sinan İlkokulu Öğretmeni Sedat Soylular ve Neyzen Abdullah Bey sahne aldı. Etkinlikte sergilenen dans gösterileri ve ney dinletisiyle renkli bir gece geçiren izleyiciler, gerçekleştirilen sosyal projeye destek verenlere teşekkür etti. İsmail Hazar İlkokulu Müdürü Erdinç Buğatekin, "Aynı sahnede farklı yaşamları bir araya getirdik ve çok mutlu olduk. Sadece sevginin kazandığı bu anlamlı günde kimse dışarıda kalmadı, farklılıklarımız sahnede renklere dönüştü. Bu anlamlı projeyi başlatan Sınıf Öğretmenimiz Hacer Toklu'ya ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.