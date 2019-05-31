Kiracısını öldüren ev sahibine müebbet

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Kahramanmaraş'ın?Elbistan ilçesinde tartıştığı 55 yaşındaki kiracısı Hacı Gök'ü pompalı tüfekle öldüren sanık Ali Soydan'a (23) müebbet hapis cezası verildi. 22 Mayıs 2018'de Elbistan ilçesi Alembey Mahallesi'nde oturan Ali Soydan, evlerinde kiracı olan Hacı Gök (55) ile tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışmada Soydan Pompalı tüfekle Gök'e ateş etti. Silah seslerinin ardından komşuları jandarma ve sağlık ekiplerini ararken, olay yerine çok sayıda Jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hacı Gök'ün hayatını kaybederken, olayla ilgili olarak ev sahibi Ali Soydan suç aleti silahı ile birlikte yakalandı. Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tartıştığı kiracısı Hacı Gök'ü (55) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Ali Soydan (23) ve taraf avukatları katıldı. Soydan, savunmasında, öldürme kastı olmadığını ileri sürerek, "Keşke yaşanmasaydı" dedi.Savcı mütalaasında sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını istedi. Taraf avukatlarını dinleyen mahkemeye heyeti, sanık Soydan'ı "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.