Kısırlaştırmayı kırsala yaymak lazım

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ürkiyeBüyük Millet Meclisi (TBMM) Hayvan Hakları Komisyon toplantısında konuşan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) Başkanı Nesrin Çıtırık, sokak hayvanlarını kısırlaştırmanın kırsala yayılması gerektiğini belirterek, "İlçelerdeki hayvanların ilçe dışına çıkmasını engellemeliyiz. Her ilçe kısırlaştırma merkezini yapmalı" dedi. HayKonfed Başkanı Çıtırık, 2004 yılında çıkarılan Hayvanları Koruma Kanunu'nun en önemli eksikliğinin, ilgili bakanlığın belediyeler üzerinde yaptırım yetkisini içermemesi olduğunu söyledi. Dünyada örnek olan bu kanunun idari yaptırım içermediği için 15 yıldır uygulanamadığını belirten Çıtırık, "Bakanlığın belediyelere yaptırımının olmaması, kanunu en büyük eksikliğidir" diye konuştu. Çıtırık, Türkiye'deki belediyelerin sadece 234'ünün barınak kurduğunu, kalan bin 100 belediyenin vatandaşların gözünün içine baka baka hayvanları vurduğunu, öldürdüğünü, zehirlediğini, canlı canlı gömdüğünü ileri sürdü. Çıtırık, "Kısırlaştırma işlemi yeterince yapılamadığı için hayvanlar bir taraftan ürüyorlar bir taraftan da öldürülüyorlar" şeklinde konuştu. Türkiye'deki bütün ilçelerde kısırlaştırma ve küçük tedavi merkezleri kurulmasının şart olduğunu da vurgulayan Nesrin Çıtırık, "Her ilçenin en az 2 veteriner hekim istihdam etmesini istiyoruz" dedi.