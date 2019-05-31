Seyis yatağında öldü

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Adana'da?58 yaşındaki seyis hipodromda kaldığı oda da ölü olarak bulundu. Yalnız yaşayan ve birçok rahatsızlığı bulunan seyisin hastalıklara bağlı yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi bulunan hipodrom da meydana geldi. İddiaya göre; seyis Can Ozon, atların yanına gitmeyince arkadaşları şüphelenip kaldığı odaya gitti. Ozon'un yatağında hareketsiz yattığını gören seyisin arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. 112 Acil ekipleri, birçok rahatsızlığı olduğu öğrenilen seyisin hastalıklara bağlı olarak öldüğünü belirlendi.