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Seyis yatağında öldü

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2019
Seyis yatağında öldü
Adana'da? 58 yaşındaki seyis hipodromda kaldığı oda da ölü olarak bulundu. Yalnız yaşayan ve birçok rahatsızlığı bulunan seyisin hastalıklara bağlı yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi bulunan hipodrom da meydana geldi. İddiaya göre; seyis Can Ozon, atların yanına gitmeyince arkadaşları şüphelenip kaldığı odaya gitti. Ozon'un yatağında hareketsiz yattığını gören seyisin arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. 112 Acil ekipleri, birçok rahatsızlığı olduğu öğrenilen seyisin hastalıklara bağlı olarak öldüğünü belirlendi.
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Seyis yatağında öldü
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