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2019 Burs Sıralama Sınavı 10 Haziran’da

Giriş Tarihi: 1.6.2019
2019 Burs Sıralama Sınavı 10 Haziran’da
GİRNE Üniversitesi 2019-2020 öğretim yılı "Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı" 10 Haziran Pazartesi günü saat 09.00'da, Girne Üniversitesi kampüsünde tek oturum halinde gerçekleştirilecek. KKTC liselerinden mezun veya bu yıl mezun olacak olan KKTC vatandaşı öğrenciler, Türkiye'de lise öğrenimini görmüş olan KKTC vatandaşları ile KKTC'de bulunan herhangi bir orta öğretim kurumunda kesintisiz 4 yıl süreyle eğitim gören TC vatandaşları "Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı"na başvuru yapabilecek. KKTC kimlik kartı fotokopisi ve 1 adet vesikalık resim ile kktcsinav.kyrenia.edu.tr adresi üzerinden online başvuru formunu dolduran adaylar sınava katılmaya hak kazanacak. Aralarında Denizcilik Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ve Tıp Fakültesinin de bulunduğu toplam 14 fakülteyi bünyesinde barındıran Girne Üniversitesi %75'e varan burs imkanları sunuyor.
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2019 Burs Sıralama Sınavı 10 Haziran’da
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