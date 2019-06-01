Arsuz turizmde zirveye çıkıyor

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geldiği günden itibaren yaptığı çalışmalarıyla göz dolduran Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Arsuz'da turizmi ayağa kaldırma noktasında birçok ilke imza atmaya devam ediyor. Arsuz Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Valiliği ile birlikte koordineli çalışmalarını yürüten Kaymakam Musa Sarı, gece gündüz çalışıyor. Arsuz'da yapılan ve yapılacak projeleri anlatan Kaymakam Sarı, Arsuz'un 2012 yılında ilçe olmasıyla hızlı bir kalkınma sürecine girdiğini ifade ederek, yapılacak projeler ile de Arsuz'u en üst seviyeye çıkaracaklarını belirtti. Sarı, , "Doğu Akdeniz'in incisi turizm cenneti, medeniyetler şehri Hatay'ın minyatürü, kardeşliğin, birlik beraberliğin şehri ve yeni sloganımız Festivaller şehri Arsuz'umuz hızlı bir şekilde gelişmeye devam ediyor" dedi. Bölgenin en önemli projesi olan HADO ve yat limanının çalışmalarına da değinen Kaymakam Sarı, "Valimizin destekleriyle yoğun bir çalışma başlatıldı. Madenli Mahallemizde bulunan balıkçı barınağımızın yat limanı su sporları merkezine dönüştürülmesi ve hatta içerisine de Büyükşehir Belediyesinin planladığı HADO'nun yerleştirilmesiyle bu bölge daha da bir canlılık kazanacak. Valimiz bu proje ile yakından ilgileniyor. Valimize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. Yılların rüyası olan ve bu bölge için hayati öneme sahip Arsuz - Samandağı yolunun çok hızlı bir şekilde başladığını ifade eden Kaymakam Sarı, "Yine sayın Valimizin destekleriyle, ayırdığı ödenekleri bu projenin hızlı bir şekilde çalışmalarına başlandı. 29 Ekim'de açılması planlanıyor. Yaklaşık 25 km'lik yol, beraberinde bisiklet yolu ve belki sosyal donatılarla birlikte müthiş bir doğal güzelliğiyle seyahat edilebilecek bir yol haline gelecek" diye konuştu