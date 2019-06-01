Başkan Erdoğan’dan kutlama

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BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Gençlerbirliği, Denizlispor'un ardından Süper Lig'e çıkan Gazişehir Gaziantep'i kutladı. Erdoğan, gelecek sezon için Süper Lig'e çıkma başarısını gösteren Gazişehir Gaziantep'i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti. Erdoğan, resmi Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Zorlu bir sezonun ardından Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Gazişehir Gaziantep kulüplerimizi tebrik ediyorum. Gelecek sezon Süper Lig'de ve diğer liglerde mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.