Canada Schools, Adana’da açılıyor

BUGÜN NELER OLDU

eğitim sistemini ve ekolünü öğrencileriyle buluşturan ve anaokulundan başlayarak, ilkokul, ortaokul ve lisedeki tüm eğitim dilini İngilizce olarak sunan Canada Schools, İstanbul'un ardından Adana'da açılıyor. 2019-20 eğitim öğretim dönemi için yeni kampüsünü Adana'da açmaya hazırlanan Canada Schools, Adanalı öğrencilerine küçük yaşlardan itibaren çok kültürlü ve çok dilli bir atmosferde eğitim alma imkanı sunacak. Adanalı öğrenciler, bütün derslerin İngilizce olarak verildiği, aynı zamanda ikinci dilin Fransızca olduğu eğitim ortamında, ders dışı zamanlarda ise Kanadalı ve Türk öğretmenlerin oluşturduğu çok kültürlü atmosfer sayesinde İngilizce konuşma ve bolca pratik yapma şansı bulacak. Canada Schools, Adanalı öğrencilere eğitimlerine çift diploma ve çift yabancı dil ile yurt dışında devam etme ve mezun olma fırsatı da sunacak. Canada Schools'un öğrencilerine hem Türkiye'den hem de Kanada'dan mezun olma imkan tanıyan "Çift Diploma" programı kapsamında, Canada Schools'a kaydı yapılan Adanalı bir öğrencinin dosyası, hem Kanada hem de Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı'nda oluşturulacak.