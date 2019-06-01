Erhan ÖZMEN: Gaziantep’e bayram erken geldi

BUGÜN NELER OLDU

Yer, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, Hakem Cüneyt Çakır, Süper Toto 1. Lig Play- Off Final maçında Hatayspor ile Gazişehir karşı karşıya.İki komşu şehrin taraftarları heyecanlı… 45. dakikada sol taraftan Bjarnasson'un içeri çevirdiği topa kale önünde Gökhan Alsan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gidiyor ve Gazişehir öne geçiyor.Mücadelenin ilk yarısı Gazişehir Gaziantep'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona eriyor.Mücadelede dakikalar 82'yi gösterdiğinde Hatayspor skorda eşitliği sağladı ve kaleciden dönen topu tamamlayan Mirkan Aydın, durumu 1-1'e getiren golü kaydetti.Perşembe günüİstanbul'da oynananSüper Toto 1. LigPlay-Off Final maçındaGazişehir ipi göğüsledi veSüper Lige yükseldi.Geçen sezonun ardından "bu böyle yarım kalmayacak" dedik ve Gaziantep Gazişehir Futbol Kulübü olarak Gaziantep'e bir söz verdik.Bütün yönetim kurulu, teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanları olarak sezon boyunca bu sözü yerine getirmek için çalıştık ve de başardık.Elbette bu başarının en büyük mimarı, baş aktörü değerli başkan Adil Konukoğlu oldu. O inandı, Gaziantep inandı.O çalıştı, Gaziantep çalıştı.O umutlandı Gaziantep umudu yeşertti.Aslında bu maçı tüm Gaziantep oynadı. Takım 2 milyon kişiydi.Perşembe akşamı bir kez daha futbolun birleştirici gücünü gördük.Yarattığı heyecanı gördük.Yarım kalanı tamamladık ve şampiyon olduk.Bundan sonrasında hedef Gaziantep'i Süper Ligin yıldızı yapmak olacak.Futbolun şehrimize katma değer sağlaması için çalışmak olacak.Futbolun birleştirici gücünü çoğalmak olacak.Kulüp Başkanı Sayın Adil Konukoğlu'nun da dediği gibi "Sana her şey helal olsun Gaziantep."