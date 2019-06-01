Finallerin adamı: Mehmet Altıparmak

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por Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, iki sezon üst üste farklı takımlarla çıktığı Spor Toto 1. Lig playoff finalinde kupayı kazanan teknik adam oldu. 50 yaşındaki tecrübeli teknik adam, bu sezon ligin 7. haftasında teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yolların ayrılmasının ardından Gazişehir Gaziantep ile anlaşma sağlayarak, şampiyonluk hedefiyle çalışmalarına başladı
. Yaşadığı puan kayıplarıyla Süper Lig'e direkt çıkma şansını kaybeden Altıparmak yönetimindeki Gaziantep ekibi, playoff yarı finalinde Osmanlıspor'u eleyerek finalde Hatayspor ile eşleşti. Akdeniz ekibini penaltı atışları sonucunda eleyen Gaziantep temsilcisi, Süper Lig bileti aldı.
Geçen sezon çalıştırdığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile play-off finalinde Gazişehir Gaziantep
'i penaltı atışlarında eleyen Altıparmak, 2 sezon üst üste farklı takımlarla play-off finali yaşamış ve penaltılarla mutlu sona ulaşmış oldu.
DÖRDÜNCÜ KEZ BAŞARDI
Geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Süper Lig'e çıkaran deneyimli teknik adam, 2013- 2014 sezonunda Alanyaspor'u, 2006-2007'de ise Kartalspor'u Spor Toto 1. Lig'e taşımıştı. Altıparmak, dördüncü şampiyonluğunu ise Gazişehir Gaziantep'i Süper Lig'e çıkartarak elde etti.