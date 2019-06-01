Finallerin adamı: Mehmet Altıparmak

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por Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, iki sezon üst üste farklı takımlarla çıktığı Spor Toto 1. Lig playoff finalinde kupayı kazanan teknik adam oldu.. Yaşadığı puan kayıplarıyla Süper Lig'e direkt çıkma şansını kaybeden Altıparmak yönetimindeki Gaziantep ekibi, playoff yarı finalinde Osmanlıspor'u eleyerek finalde Hatayspor ile eşleşti.Geçen sezon çalıştırdığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile play-off finalinde'i penaltı atışlarında eleyen Altıparmak, 2 sezon üst üste farklı takımlarla play-off finali yaşamış ve penaltılarla mutlu sona ulaşmış oldu.Geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Süper Lig'e çıkaran deneyimli teknik adam, 2013- 2014 sezonunda Alanyaspor'u, 2006-2007'de ise Kartalspor'u Spor Toto 1. Lig'e taşımıştı.