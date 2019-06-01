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Fuhuş zanlıları adliyeye çıkarıldı

Giriş Tarihi: 1.6.2019
Fuhuş zanlıları adliyeye çıkarıldı
ADANA'NIN Kozan ilçesinde fuhuş yaptırmak, fuhşa yer temin etme ve aracılık etme iddiası ile gözaltına alınan 18 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kozan merkezli yapılan operasyonlarda ilçe merkezinde 18, Kayseri'nin Develi ilçesinde 2 ve Adana merkezde 2 olmak üzere toplam 22 şüpheli şahsın ikametlerinde arama yapılmış yapılan aramalarda 5'i kadın toplam 18 zanlı fuhuş yaptırma, fuhşa yer temin etme ve aracılık etme iddiası ile gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında Kozan Adliye Sarayına çıkarıldı. Şahısların ifadelerinin alınmaya başlandığı öğrenilirken, 4 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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Fuhuş zanlıları adliyeye çıkarıldı
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