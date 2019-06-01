Gündoğdu’da mezuniyet coşkusu

BUGÜN NELER OLDU

Gündoğdu Koleji'nin (AGK) 2018-2019 eğitim dönemi lise mezunları düzenlenen muhteşem törenle diplomalarını alıp kep attılar. Okul kampüsünde yapılan AGK liseler mezuniyet töreni, yıldızlar geçidini aratmadı. Ailelerinin ve öğretmenlerinin alkışları arasında kırmızı halı üzerinde yürüyerek tören alanına gelen öğrenciler şıklıkları ve güzellikleri ile dikkat çekti.AGK Eğitim Genel Müdürü Burhan İnan Akdeniz ve Liseler Müdürü Nimet Kurdak "Marka bir okuldan mezun oluyorsunuz. Sizler artık kendi kararlarını verebilecek yetişkin bireylersiniz. Sizlerden isteğimiz Atatürk ilke ve inkılaplarından taviz vermeyen, asla pes etmeyen, büyüklerine saygısını kaybetmeyen ve ailesine değer verip koruyan insanlar olmanızdır" diyerek gençlere öğütler verdi