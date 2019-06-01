Hatay hak ettiğini alacak

BUGÜN NELER OLDU

Turizm Stratejisi ve Eylem Planı Çalıştayı yapıldı. Antakya Ottoman Otelde düzenlenen Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay'ın turizm pastasından yeterli payı alabilmesi için çalıştıklarını söyledi. Bu anlamda belediyelere de büyük görev düştüğünü belirten Vali Doğan, "Bizim en büyük sorunumuz alt yapı. Çünkü Hatay'ı merak edip Hatay'a gelen insanlar buradan memnun ayrılmazlarsa bu kara bir propaganda olur. Bunun için Turizm alt yapısının iyileştirilmesi için yerel yönetimlerin bir an önce devreye girmeleri şart" dedi. "Hatay'da göreve geldiğim ilk gün, Hatay'ın turizmden yeterli payı almadığını, ilk işimin turizmi geliştirmek olacağını söylemiştim." diyen Vali Doğan şöyle devam etti, "Hatay gerçekten Turizm'den hak ettiği payı halen almıyor. Antalya tarihinin rekorunu kırdı. Buda şunu gösteriyor. Bir trend var. Bu trendde de Türkiye bir cazibe merkezi. Turizm anlamda dünyanın dikkatini çekiyor. Diğer turizm beldelerimiz buradan ciddi bir pay alırken, biz denizi, yaylası, tarihi ve kültürü olan bir şehir olarak, pay alamıyor olmamız. Sorgulamamız gereken bir durum. Bu konuda bir takım çalışmalar yapıldı. Bir takım hususlar yerine getirildi. Ancak bugün tüm sektörü bir araya getirip bir istişare yapmak istedik."