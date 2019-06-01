Hatay’ı hüzün sardı

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig Play-Off final maçında penaltılarda Gazişehir'e yenilerek Süper Lig'e yükselme hayallerini bir sonraki sezona bırakması, Hataysporlu taraftarları hüzne boğdu. Binlerce Hataylı, final maçını merkez Antakya ve Defne ilçesinde kurulan dev ekranlarda takip etti. HataysporluNormal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren karşılamada penaltı atışlarına gidilirken, Hataysporlu oyuncu Gökhan Karadeniz'in kaçırdığı penaltı sonrası Hatayspor'un elenmesi taraftarlarını üzdü. Emniyet güçleri dev ekranların kurulduğu alanlarda geniş önlem alırken, taraftarlar maç sonrası olaysız şekilde dağıldı.