İftar sofrasında buluştular

BUGÜN NELER OLDU

en köklü sivil toplum kuruluşu olan İlim Yayma Cemiyeti'nin Adana Şubesi, inşaatı tamamlanmakta olan Hacı Nazif Çelebi Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu bahçesinde düzenlediği iftar programı ile STK'ları bir araya getirdi. Adana Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM) ve ASİM üyesi derneklerin/vakıfların temsilcileri ile bölgedeki STK'ların yöneticilerinin ve İYC üyelerinin katılımıyla gerçekleşen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve iftar ikramı ile devam etti. İYC Adana Şube Başkanı Hüseyin Nuri Çomu; "Adana Şubemizde başlattığımız dönemin şüphesiz en önemli icraatı, Adana'ya bir İYC yurdu kazandırma hedefidir" dedi.