İşadamları iftar yemeğinde garson oldu

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Girişimci İş Adamları Derneği (Mersin GİAD) üyeleri geleneksel hale getirilen iftar yemeği programında bu yıl garsonluk yaptılar. Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen iftar yemeğine yaklaşık 500 kişi katıldı. Mersin Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı 300 çocuk ve yardıma muhtaç ailelere verilen iftar yemeğinde çocukları kapıda karşılayan dernek üyeleri, onları yerlerine oturttuktan sonra yemek servisini kendileri yaptılar. Mersin GİAD Başkanı Mehmet Serkan İzol, "Burada her biri işlerinde çok başarılı iş adamları, çocuklarımıza hizmet ettikçe aldıkları haz gözlerinden okundu. Hepimiz el birliği ile, hatta eşlerimiz ve çocuklarımız ile onlara hizmet ettik. İftar ile birlikte yemeklerimizi birlikte yedik, sohbetlerine ortak olduk, birlikte oyunlar oynadık. Bence derneğimizin bu yıl yaptığı en önemli etkinliklerden birisi çocuklarımız ile birlikte yediğimiz bu iftar yemeğiydi" dedi.