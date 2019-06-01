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İtfaiye erinin karga ile imtihanı

Giriş Tarihi: 1.6.2019
İtfaiye erinin karga ile imtihanı
GAZİANTEP'TE ağaçtaki yuvadan düşen yavru kargalara yardım etmek isteyen itfaiyeciler ve gazeteciler, anne ve baba karganın hışmına uğradı. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı üzerinde bir çam ağacında bulunan 4 yavru kargadan 2'si ağaçtan yere düştü. Kargaya yardım etmek isteyen vatandaşlar, anne ve baba kargaların saldırısına uğrayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye eri, yavruları yuvasına koyduğu esnada de diğer kargaların hışmına uğradı. İtfaiye erinin kargayla imtihanı, kimi zaman komik anlara kimi zaman ise korkutan görüntülere sahne oldu.
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İtfaiye erinin karga ile imtihanı
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