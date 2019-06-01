İtfaiye erinin karga ile imtihanı

GAZİANTEP'TE
ağaçtaki yuvadan düşen
yavru kargalara yardım
etmek isteyen itfaiyeciler
ve gazeteciler,
anne ve baba karganın
hışmına uğradı.
Gaziantep'in Şehitkamil
ilçesi İncilipınar
Mahallesi Muammer
Aksoy Bulvarı üzerinde
bir çam ağacında bulunan
4 yavru kargadan
2'si ağaçtan yere düştü.
Kargaya yardım etmek
isteyen vatandaşlar,
anne ve baba kargaların
saldırısına uğrayınca
itfaiye ekiplerinden
yardım istedi. İtfaiye
eri, yavruları yuvasına
koyduğu esnada de
diğer kargaların hışmına
uğradı. İtfaiye erinin
kargayla imtihanı, kimi
zaman komik anlara
kimi zaman ise korkutan
görüntülere
sahne oldu.