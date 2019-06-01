İtfaiye erinin karga ile imtihanı

BUGÜN NELER OLDU

ağaçtaki yuvadan düşenyavru kargalara yardımetmek isteyen itfaiyecilerve gazeteciler,anne ve baba karganınhışmına uğradı.Gaziantep'in Şehitkamililçesi İncilipınarMahallesi MuammerAksoy Bulvarı üzerindebir çam ağacında bulunan4 yavru kargadan2'si ağaçtan yere düştü.Kargaya yardım etmekisteyen vatandaşlar,anne ve baba kargalarınsaldırısına uğrayıncaitfaiye ekiplerindenyardım istedi. İtfaiyeeri, yavruları yuvasınakoyduğu esnada dediğer kargaların hışmınauğradı. İtfaiye erininkargayla imtihanı, kimizaman komik anlarakimi zaman ise korkutangörüntüleresahne oldu.