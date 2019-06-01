Karadenizliler iftarda buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Karadeniz Kültür ve Dayanışma Derneği geleneksel iftar sofrasında buluştu. Dernek binasında gerçekleşen iftarda Başkan Prof. Dr. Metin Yavuz, konuklarını kapıda karşılayıp hepsiyle yakından ilgilendi. Başkan Yavuz, "Çok anlamlı bir ayda iftar soframızda hemşerilerimizle, Adanalı dostlarımızla buluşmanın heyecanını yaşadık" dedi. Adana Karadeniz Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Prof. Dr. Metin Yavuz, amaçlarının Karadeniz kültürünü, mutfağını, lezzetlerini hemşerileriyle birlikte Çukurova'da tanıtmak ve sıcak ilişkiler kurmak olduğunu ifade ederek, "Ramazan ayının bereketini, bolluğunu hep birlikte yaşadık" diye konuştu.