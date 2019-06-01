Kazakistanlı 6 ressamdan 30 eser

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6 ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 30 eserden oluşan "Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı. Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu'nda yer alan serginin açılışına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu yanı sıra Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli ve sanatseverler katıldı. Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, Kazakistan Sanatçıları adına Yesmgaley Zhumanov ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu birer konuşma yaptı. Prof. Dr. Sadıkoğlu, Üniversite içerisinde yapılanlarla ilgili bilgiler paylaştı. Günsel ailesinin Kuzey Kıbrıs'ta eğitim ve sağlık alanında dünya çapında eserler yaptığını anlatan Prof. Dr. Sadıkoğlu, "Eğitim alanında Yakın Doğu Üniversitesi 1200'den fazla indeksli dergilerde yayın yaparak Türkiye Üniversiteleri arasında 3. sırada yer aldı. Sağlık alanında yapılanlar ise dünya çapına ulaştı" dedi.