MÜSİAD Mersin iftar programında buluştu

Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şubesi, geleneksel iftar programını MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ın katılımı ile gerçekleştirdi. MÜSİAD Mersin Şubesi, geleneksel hale getirdiği iftar programında kent protokolünü bir araya getirdi. Programa Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammed Gültak, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MTOSB Başkanı Sabri Tekli, MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, MÜSİAD Mersin Yöneticileri, sanayiciler ve çok sayıda iş insanı katıldı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği iftar programının açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, "Mersin olarak, geçmişten ve bugünden aldığı güç ve tecrübeyle gelişmeye, ilerlemeye devam ediyoruz. MÜSİAD olarak her platformda dile getiriyoruz: Daha fazla yatırım, daha fazla üretim ve daha fazla istihdam. Bu misyonda işadamları derneği olarak bizlere önemli sorumluluklar düşmektedir. Sayın Valim, MÜSİAD Mersin olarak, ülke ekonomimize katkıda bulunmak için, Mersin özelinde her yatırımı, her projeyi destekleyeceğimizin, taşın altına elimizi koyacağımızın sözünü, burada Muhterem Genel Başkanımızın huzurunda, veriyoruz" dedi.