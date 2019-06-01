Polis uyardı çocuklar dinlemedi

BUGÜN NELER OLDU

Termometrelerin 46 dereceyi gösterdiği Adana'da son iki günde 2 çocuğun boğulduğu sulama kanallarına giren çocuklar polis tarafından uyarıldı. DSİ'ye ait sulama kanalları çevresinde boğulmalara karşı broşür dağıtarak bilgilendirme yapan polislere aldırmayan bazı çocuklar, tehlikeli olmasına karşın suya atlayarak yüzdü.Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı üzerinde bulunan sulama kanalına giren çocuklara "Bir ömür varken bir nefeste hayatı kaybetme" sloganıyla bilgilendirme çalışması yapıldı. Her yıl birçok boğulma vakasının meydana geldiği sulama kanalına giren çocuklar, polislerce uyarıldı. Polisin uyarılarına rağmen çocukların hala sulama kanalına atlamaları ise dikkat çekti. Kanalda yüzen çocuklardan biri boğulma tehlikesinin sorulması üzerine, "Korkmuyorum. Havalar çok sıcak. Belediyenin havuzları ücretsiz olsun, oraya gidelim" diyerek cevap verdi. Boğulmalara karşı alınacak tedbirlerin ve boğulmalarda ilk yardımın anlatıldığı broşürler de dağıtan polisler çocukları kanaldan çıkarmaya çalışınca, bazı çocuklar koşarak kaçarken, bazıları ise sulama kanalına atlayarak uzaklaştı. Polisler, sudan çıkardıkları çocukları ailelerine götürdü.