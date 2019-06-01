Şampiyonluk yakıştı

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por Toto 1. Lig Play-Off final maçında Gazişehir Gaziantep'in Hatayspor'u normal süreci 1-1 penaltılarda 6-4 yenerek Süper Lig'e yükselmesi kentte halaylarla kutlandı. Kırmızı-siyahlı renklere bürünen Gaziantep, sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadı.
Şampiyonluğun mimarı teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Bu şampiyonluk hepimizin. Gaziantep'e hayırlı uğurlu olsun"
dedi. Ligin ikinci yarısındaki ilk 4-5 haftalık süreci kötü geçirdiklerini hatırlatan başarılı teknik adam, "Bir uyum süreci, yeni gelen oyuncuların birbirini tanıması vardı. Önemli olan ivmeyi sezon sonu yakalamamız lazımdı. Müthiş bir ivme yakaladık. Bize şampiyonluğu o getirdi. Yani kısacası bu coşkuyu sevinci hak ettik"
diye konuştu. Altıparmak, göreve geldikleri gün Başkan Adil Sani Konukoğlu'na şampiyonluk için söz verdiklerini belirterek, "Geçen sene Erzurum'u şampiyon yaptık, bu camiamızı üzdük. Verdiğim sözü tutma mutluluğu ve üst üste 2. kez şampiyon olan hoca olmak büyük mutluluktu. Futbolcularım inanılmaz istediler. Herkesin emeği var; oynayan, oynamayan. Aile olmanın semeresini aldık"
dedi.
GAZİANTEP'E ARMAĞAN OLSUN
Gazişehir Gaziantep'te son penaltıyı gole çevirerek şampiyonluk golünü atan isim olan Ahmet Kesim, sevincini doyasıya yaşadı. Tecrübeli defans oyuncusu kazanılan şampiyonluktan sonra, "Çok mutluyuz ve takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Mükemmel bir mücadele örneği gösterdik. Hatayspor'u da tebrik ederim. Sonuç itibariyle geçen sezon kaybettiğimiz kupayı bu sene kazandık. Tüm Gaziantep halkına armağan olsun" ifadesini kullandı.