Şampiyonluk yakıştı

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig Play-Off final maçında Gazişehir Gaziantep'in Hatayspor'u normal süreci 1-1 penaltılarda 6-4 yenerek Süper Lig'e yükselmesi kentte halaylarla kutlandı.Şampiyonluğun mimarı teknik direktör Mehmet Altıparmak,dedi. Ligin ikinci yarısındaki ilk 4-5 haftalık süreci kötü geçirdiklerini hatırlatan başarılı teknik adam,diye konuştu. Altıparmak, göreve geldikleri gün Başkan Adil Sani Konukoğlu'na şampiyonluk için söz verdiklerini belirterek,dedi.Gazişehir Gaziantep'te son penaltıyı gole çevirerek şampiyonluk golünü atan isim olan Ahmet Kesim, sevincini doyasıya yaşadı. Tecrübeli defans oyuncusu kazanılan şampiyonluktan sonra, "Çok mutluyuz ve takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Mükemmel bir mücadele örneği gösterdik. Hatayspor'u da tebrik ederim. Sonuç itibariyle geçen sezon kaybettiğimiz kupayı bu sene kazandık. Tüm Gaziantep halkına armağan olsun" ifadesini kullandı.