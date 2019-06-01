Sıfır atıkla en şık defile

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, himayesinde başlatılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Adana Cebesoy İlkokulu öğrencileri geri dönüşüm malzemelerinden oluşturduğu kostümlerle defile yaptılar. Öğrencilerin geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları ve her biri birbirinden güzel kostümleri büyük beğeni topladı.Minik öğrenciler tarafından okul bahçesinde atık çöplerden hazırlanan kıyafetler ile defile düzenlendi. Etkinlikte, veliler adeta moda tasarımcısı gibi çalıştı. Öğrenciler robot, masal kahramanı, güncel, Türk Bayrağı konseptli atıklardan yapılan giysileri podyumda adeta mankenlere taş çıkartırcasına sergiledi. Çocukların farkındalık oluşturmak adına yaptığı defile, veliler ve izleyiciler tarafından tam not aldı. Etkinlikte resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere Cebesoy İlkokulu Müdürü Ali Kahya Demirhan tarafından ödülleri verildi. Defilenin yanı sıra öğrencilerin atıklardan yaptığı el emeği göz nuru sergisi de törenle açıldı. Müdür Kahya, "Öğrencilerimizi atık maddeler konusunda bilgilendirdik, bilinçlendirdik. Çocuklarımız defilede oldukça heyecanlandılar. Bu çalışmalarımızın devamı gelecek" dedi.