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Sıfır atıkla en şık defile

Emine Erdoğan’ın başlattığı ‘Sıfır Atık Projesi’ ’da da büyük ilgi gördü. İlkokul öğrencileri geri dönüşüm malzemelerinden ortaya muhteşem eserler çıkarttı

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 1.6.2019
Sıfır atıkla en şık defile
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, himayesinde başlatılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Adana Cebesoy İlkokulu öğrencileri geri dönüşüm malzemelerinden oluşturduğu kostümlerle defile yaptılar. Öğrencilerin geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları ve her biri birbirinden güzel kostümleri büyük beğeni topladı.

TAM NOT ALDILAR
Minik öğrenciler tarafından okul bahçesinde atık çöplerden hazırlanan kıyafetler ile defile düzenlendi. Etkinlikte, veliler adeta moda tasarımcısı gibi çalıştı. Öğrenciler robot, masal kahramanı, güncel, Türk Bayrağı konseptli atıklardan yapılan giysileri podyumda adeta mankenlere taş çıkartırcasına sergiledi. Çocukların farkındalık oluşturmak adına yaptığı defile, veliler ve izleyiciler tarafından tam not aldı. Etkinlikte resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere Cebesoy İlkokulu Müdürü Ali Kahya Demirhan tarafından ödülleri verildi. Defilenin yanı sıra öğrencilerin atıklardan yaptığı el emeği göz nuru sergisi de törenle açıldı. Müdür Kahya, "Öğrencilerimizi atık maddeler konusunda bilgilendirdik, bilinçlendirdik. Çocuklarımız defilede oldukça heyecanlandılar. Bu çalışmalarımızın devamı gelecek" dedi.
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Sıfır atıkla en şık defile
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