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Tarsus Devlet Hastanesi inşaatı hızla ilerliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından, temeli atılan 600 yataklı Tarsus Devlet Hastanesi hizmet binasının inşaatı yükseliyor

BEKİR COŞKUN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 1.6.2019
Tarsus Devlet Hastanesi inşaatı hızla ilerliyor
Mersin'in Tarsus ilçesinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 7 Haziran 2018 tarihinde temeli atılan 600 yataklı Tarsus Devlet Hastanesi hizmet binasının inşaatı yükseliyor. Son on yılda Mersin'e yapılan sağlık yatırımları ile sağlık alt yapısının tamamen yenilendiğini belirten Mersin İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, il merkezimizde ve ilçelerimizde bulunan hastanelerde koğuş sistemi terk edilerek nitelikli yatağa sahip; içinde banyosu, tuvaleti, buzdolabı ve televizyonu bulunan tek veya çift kişilik odalar haline getirdik" dedi. Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, "Bunun tek istinası Tarsus. Tarsus Devlet Hastanesi şu anda iki ayrı binada Tarsus halkına hizmet veriyor. Yapılan tüm tadilatlara rağmen fiziki olarak vatandaşlarımızın ikinci basamak sağlık hizmeti ihtiyacını karşılamakta zorluklar yaşıyoruz. Uzun yıllardır yapılması planlanan fakat farklı sebeplerle yapımına bir türlü başlanamayan 600 yataklı Tarsus Devlet Hastanesi hizmet binasının ihalesi, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılarak ihaleyi kazanan firmaya yer teslimi yapıldı. 7 Haziran 2018 tarihinde de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle temeli atıldı ve inşaat hızla devam ediyor" dedi.

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Tarsus Devlet Hastanesi inşaatı hızla ilerliyor
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