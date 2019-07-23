Anadolu’nun en etkin iş insanı seçildi

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Ekonomist'in yedinci kez düzenlediği "Anadolu'nun En Etkin 50 İş İnsanı" araştırması sonuçları yayımlandı. Araştırma sonuçlarına göre, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, yedinci kez Anadolu'nun En Etkin İş İnsanı olarak açıklandı. İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki kentler baz alınarak oluşturulan listede, Zeki Konukoğlu sekizinci, Adil Sani Konukoğlu ise 16'ıncı sırada bulunuyor. Anadolu'ya yön veren 50 ismin yer aldığı listenin zirvesi bu yıl da değişmedi. Gaziantep'ten doğan SANKO Holding'in onursal başkanı Abdulkadir Konukoğlu, yine listenin zirvesinde yer aldı. Liste ile ilgili yapılan değerlendirmede, aldığı kararlarla bir devin doğmasına öncülük eden Abdulkadir Konukoğlu'nun, Anadolu'da sanayileşmenin öncü ismi olduğuna vurgu yapıldı. Anadolu'da sanayileşmenin önderlerinden olan Abdulkadir Konukoğlu, 1963 yılında iş hayatına atıldı. 1974 yılında ise genel müdürlük görevini üstlendi. Babası Sani Konukoğlu'nun vefatı sonrasında 1994 yılında SANKO Grubu şirketlerinde başkanlık görevini üstlendi. Grubu 1996 yılında SANKO Holding çatısı altında yapılandıran Konukoğlu, grubun merkezini ise hep Gaziantep'te tuttu. Aldığı kararlarla bir devin doğmasına öncülük eden Konukoğlu, 20 yıl başkanlık yaptığı SANKO Holding'teki görevini 2014 yılında kardeşi Zeki Konukoğlu'na devretti Listede sekizinci sırada yer alan ve SANKO'da geçerli 65 yaş uygulaması kapsamında yönetim kurulu başkanlığı görevini Ocak ayında kardeşi Adil Sani Konukoğlu'na devretmeye hazırlanan SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu da gruba zorlu bir dönemde kaptanlık yaptı. Tekstil, enerji ve çimento gibi ana işlerle 14 bin kişilik istihdama ve 8 milyar TL ciroya ulaşan grubun başkanlığını alacak olan Adil Sani Konukoğlu da listede 16'ncı sırada yer alıyor