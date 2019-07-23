Dereceye giren öğrencilere madalya

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YakınDoğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi mezuniyet töreni Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi-Büyük Salon'da gerçekleştirildi. Törene Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt, İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, Sivil Savunma Başkanlığı Lefkoşa Bölge Amiri Alkan Gedikoğlu, öğretim üyeleri, aileler ve mezunlar katıldı. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, öğrencilere diplomalarının gelecek başarıları bir anahtar olacağını belirtti. İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi'nde 41 değişik ülkeden gelen 1200'den fazla lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi bulunduğunu aktaran Prof. Dr. Gökçekuş, bölüm birincisinin Zimbabve'den, bölüm ikincisi ve üçüncüsünün de Filistin'den geldiğini söyledi. Konuşmaların ardından fakültede dereceye giren öğrencilere Rektör yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt ve Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş tarafından madalyaları ve diplomaları takdim edildi.