Erdemli’li minikler yüzmeyi AQUAPARK’ta öğrendi

ErdemlıBelediye Başkanı Mükerrem Tollu, okulların tatil edilmesinin ardından çocuklara yönelik spor, sanat ve kültür etkinlikleri düzenleyen Erdemli Belediyesi, Aquapark Sosyal Tesisinde ücretsiz olarak verilen yüzme kursu eğitimlerini tamamlayan öğrencilere, katılım belgelerini verdiklerini söyledi. Yetişkinlere ve çocuklara verilen yüzme eğitimleri ile haftanın her günü saat 09.00- 12.00 ve 14.00-20.00 arası çalışan tesis, her Cuma da kadınlara özel hizmet sunuyor. Özel çocuklara ve vatandaşlara da tesisin kapılarını açarak, fiziki ve ruhsal gelişimlerine destek olduklarını belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bir kez daha çalışmaları ile vatandaştan övgü aldı. Tollu yaptığı açıklamada, "Alata Mahallemizde bulunan tesisimizi, toplumun her kesimine armağan ettik. Özellikle okulların kapanması ile çocuklarımızın sosyal hayata uyum sağlayabileceği yeni yaşam alanları oluşturduk. Bu alanlardan biri olan yüzme kursumuza katılan çocuklarımıza da bugün katılım belgelerini verdik. Bu belgelerin çocuklarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.