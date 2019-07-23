İletişim fakültesi mezunlarını uğurladı

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Çukurova?Üniversitesi İletişim Fakültesi 2018-2019 yılı mezuniyet törenini Mithat Özsan Amfisi'nde gerçekleştirdi. İletişim Bilimleri bölümünün dördüncü, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nün ise ikinci dönem öğrencileri keplerini havaya fırlatarak mezun oldu. Çukurova'nın en genç fakültelerinden biri olan İletişim Fakültesi mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, Dekan Prof. Dr. Hatice Çubukçu, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar ise, gelişimini hızla sürdüren İletişim Fakültesi'nin ilerleme yönünün günümüzde dünyada ve Türkiye'de yükseköğretim düzeyinde güncel kavramlar olarak öne çıkan 'disiplinlerarasılık' 'uluslarasılaşma', 'kültürlerarasılık' ve 'kalite' kavramları ekseninde olmasını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Rektör Kibar, bu yöndeki çalışmaların üniversitenin 2023 stratejik hedeflerine önemli katkılar sunacağını düşündüğünü belirtti.