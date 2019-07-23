Kadınların gönüllü bisiklet eğitmeni oldular

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'de, bisikleti ulaşım aracı olarak hayatlarının her anında değerlendiren Ebru Petek Budur ve Dilek Tol, bunu kadınlar arasında daha da yaygınlaştırmak amacıyla başlattıkları gönüllü çalışmayla aralarında 40'lı, 50'li yaşlarında olanların da bulunduğu yaklaşık 100 kadına ücretsiz olarak bisiklet sürmeyi öğretti. Hayatlarının büyük bölümünde bisikleti kullanan 51 yaşındaki Ebru Petek Budur ve 52 yaşındaki Dilek Tol, hayatlarında hiç bisiklete binmemiş kadınlar için çalışma yapmaya karar verdi. Bisiklet kullanmayı bilmeyenler için ücretsiz eğitmenlik yapan bisiklet tutkunu 2 kadın, yaklaşık 3 ay önce açtıkları kursu sosyal medya üzerinden duyurdu. Mezitli ilçesine bağlı Viranşehir Mahallesi sahil bandında haftada bir gün kadınlara bisiklet sürmeyi öğreten Budur ve Tol, bugüne kadar hiç pedal çevirmeyen kadınlara 2 teker üzerinde gitmeyi öğretti. Budur ve Tol, şimdiye kadar yaklaşık 100 kişinin hem bisiklet sürmesini hem de bu alandaki korkularını yenmesini sağladı. Ebru Petek Budur, bisikletin kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu anlatarak, kimi zaman gezmek, kimi zaman da ulaşım için bisikleti tercih ettiğini söyledi. Kendilerine ulaşan bazı kadınların bisiklete binmek istediğini ancak korkuları olduğunu anlatması üzerine arkadaşı Tol ile gönüllü bir çalışma başlattıklarını anlatan Budur, "Her yaştan kadına ücretsiz gönüllü bir hizmet sunmaya başladık" dedi.