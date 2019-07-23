Mavi Şimşek’te sıkıntı yok

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Adana Demirsporlu futbolcular dayanıklılık testinden geçti. Çukurova Üniversitesi Sağlıklı Yaşam Merkezi ekibi Prof Dr. Sadi Kurdak yönetiminde tüm oyunculara farklı testler uyguladı. Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık sonucu uzun süre sahalardan uzak kalan Jakub Kosecki de kampa katılarak testlere katıldı. Teknik direktör Ümit Özat ve ekibi dayanaklılık ve kuvvet testlerine yakından takip etti. Çıkan sonuçlarda herhangi bir soruna rastlanmadığını söyleyen Özat, "Her geçen gün takım kendini buluyor. Dayanıklılık testini bütün oyuncularımız geçti. Bu bizi mutlu etti. Takibi bazı eksiklerimiz var. Onları en kısa sürede gidereceğiz" dedi.

Performans memnun etti

Adana Demirspor'un çok yetenekli oyunculardan kurulu bir takım olduğunu söyleyen teknik adam Özat, "Özelikle oynadığımız hazırlık maçlarında futbolcularımın istekli ve arzunu olması beni mutlu etti. Herkes görevinin bilincinde bir şekilde sahaya çıkıyor. İnşallah lig startına kadar istediğimiz seviyeye ulaşacağız" diye konuştu.

BEŞ OYUNCU ADANA'YA GELDİ

Bu arada mavi-lacivertli ekipte teknik direktör Ümit Özat'ın raporu doğrultusunda kaleci Çağlar Şahin Akbaba, Batuhan İşçiler, Emre Uğur Uruç, Djemoussa Traore ve Mitroviç Adana gönderildi. Tesislere gelen oyuncular takımdan ayrı olarak çalışmaya başladı.