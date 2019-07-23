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’de operasyonu: 4 gözaltı

Giriş Tarihi: 23.7.2019
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Osmaniye'de? torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 4 kişi gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerleri ile üzerlerinde yapılan aramalarda ise 35 adet extacy hap maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 210 TL para ile 7.30 gram Bonzai maddesi ele geçirilerek adli makamlara teslim edildi. Gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.
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Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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