Ruhsatsız silaha geçit yok

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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli Yunus Ekipleri yaptıkları şok baskınlarla ruhsatsız tabancalara geçit vermiyor. Polis uygulama sırasında dur ihtarına uymayan bir otomobili kovaladı. Otomobildeki şüpheliler bir süre sonra araç içinde bulunan 3 ruhsatsız tabancayı ve mermilerini atarak kaçmaya başladı. Ekipler, zanlıları saklandıkları evde yakalarken ruhsatsız tabancalara da el koydu. Yunus ekipleri yaptıkları diğer uygulamalarda ise iki araçtan iki ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Tabancanın birinin otomobilin soğutma sisteminden çıkması dikkat çekti.