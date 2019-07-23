Şampiyonada Başpehlivan Yavuz oldu

BUGÜN NELER OLDU

HATAY'IN ana vatana katılışının 80. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilensona erdi. Aba Güreşi Mersahı'nda düzenlenen etkinlikte 40 ilden 930 sporcu 10 sıklette mücadele etti.Kıyasıya mücadelelere sahne olan diğer sıkletlerdeki müsabakalarda isevebirincilik elde etti.