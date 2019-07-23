Sarıçamlı 6 sporcu milli takıma davet edildi

BUGÜN NELER OLDU

ADANA'DA Sarıçam Belediye Spor Kulübü'nden 6 hentbolcumilli takım kampına davet edildi. U15 milli erkek hentbol takımının 2-6 Ağustos tarihleri arasında Ankara'da yapılacak olan kampa davet edilen 6 sporcu Sarıçam Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Başkan Yardımcısıtarafından kabul edilen sporcular,dedi. Spor Müdürüve Hentbol antrenörüile birlikte Belediyeye ziyarete gelen sporcular,ve, milli takım kampına çağrılmaları nedeniyle mutlu olduklarını ve hedeflerinin çok çalışarak A milli takıma kadar yükselmek olduğunu ifade ettiler.