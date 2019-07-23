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Sarıçamlı 6 sporcu milli takıma davet edildi

Giriş Tarihi: 23.7.2019
Sarıçamlı 6 sporcu milli takıma davet edildi
ADANA'DA Sarıçam Belediye Spor Kulübü'nden 6 hentbolcu milli takım kampına davet edildi. U15 milli erkek hentbol takımının 2-6 Ağustos tarihleri arasında Ankara'da yapılacak olan kampa davet edilen 6 sporcu Sarıçam Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Mustafa Pekel tarafından kabul edilen sporcular, "Kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi. Spor Müdürü Yakup Köroğlu ve Hentbol antrenörü Zeynep Ayyıldız ile birlikte Belediyeye ziyarete gelen sporcular, Kadir Erkut, Efekan Erkut, Hasan emre Çatal, Abidin Deveci, Serhat Bazlıcı ve Mustafa Çiftçi, milli takım kampına çağrılmaları nedeniyle mutlu olduklarını ve hedeflerinin çok çalışarak A milli takıma kadar yükselmek olduğunu ifade ettiler.
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Sarıçamlı 6 sporcu milli takıma davet edildi
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