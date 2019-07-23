Silifke Belediyesi’nden Kocaoluk yollarına bakım

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Kocaoluk'ta kabak, fasulye, karnabahar, lahana, domates ve biber üretimi yapan çiftçiler, Silifke Belediyesi'nin arazi yollarında devam eden çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Kent merkezindeki mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de belediye hizmetlerini en iyi şekilde sürdürdüklerini açıklayan Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, "Mahalle içerisinde ve arazilerimize giden yollardaki sıkıntıları bir bir çözüyoruz. Çiftçilerimizin talepleri olan arazi yollarımızın bakımını imkânlarımız dâhilinde başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Arazi yollarındaki bu çalışmalarımız özellikle çiftçilerimizin yüzünü güldürüyor. Artık köylerimizde çiftçilerimiz arazilerine rahatça ulaşım yapabilecekler. Yolların düzeltilmesinin yanı sıra üzerini stabilize malzemelerle doldurarak, uzun süre bozulmayacak şekilde sağlam zeminli yol çalışması gerçekleştirmiş oluyoruz' diye konuştu.