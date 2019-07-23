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Yaralı kediyi itfaiye kurtardı

Giriş Tarihi: 23.7.2019
Yaralı kediyi itfaiye kurtardı
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, korkuluk demirine saplanan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde bir apartmanın bahçe duvarında bulunan korkuluklara saplanmış kedinin acıyla bağırdığını duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, demir korkuluğun kedinin vücuduna saplandığını belirledi. Ekipler, titiz bir çalışma sonucu demir korkuluğu keserek kurtardığı kediyi, Canlı Hayatını İyileştirme Derneğine teslim etti. Dernek tarafından tedaviye alınan kedinin, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Yaralı kediyi itfaiye kurtardı
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